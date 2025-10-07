Directorio de empresas
HDFC
HDFC Ingeniero de Datos Salarios en India

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Datos in India en HDFC totaliza ₹1.61M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HDFC. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Total por año
₹1.61M
Nivel
E3
Salario base
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en HDFC?

₹13.98M

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Datos en HDFC in India tiene una compensación total anual de ₹2,376,025. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en HDFC para el puesto de Ingeniero de Datos in India es ₹1,609,140.

