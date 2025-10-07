Directorio de empresas
HCSC
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • Greater Dallas Area

HCSC Ingeniero de Software Backend Salarios en Greater Dallas Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in Greater Dallas Area en HCSC totaliza $80K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HCSC. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
HCSC
Software Engineer
Dallas, TX
Total por año
$80K
Nivel
L2
Salario base
$80K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en HCSC?

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en HCSC in Greater Dallas Area tiene una compensación total anual de $102,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en HCSC para el puesto de Ingeniero de Software Backend in Greater Dallas Area es $80,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para HCSC

Empresas relacionadas

  • Crestron
  • EAB
  • Aisera
  • Jellyvision
  • AccuWeather
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos