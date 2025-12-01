Directorio de empresas
Harvard University
Harvard University Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Harvard University totaliza $54K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Harvard University. Última actualización: 12/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Harvard University
Research Scientist
Cambridge, MA
Total por año
$54K
Nivel
L4
Salario base
$54K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Harvard University?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Investigación

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Harvard University in United States tiene una compensación total anual de $100,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Harvard University para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $54,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Harvard University

Otros recursos

