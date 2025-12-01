Directorio de empresas
Harvard University
El paquete de compensación mediano de Postdoctoral Fellow in United States en Harvard University totaliza $76K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Harvard University. Última actualización: 12/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Harvard University
Postdoctoral Fellow
Cambridge, MA
Total por año
$76K
Nivel
-
Salario base
$76K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en Harvard University?
Últimas Contribuciones de Salarios
Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Postdoctoral Fellow en Harvard University in United States tiene una compensación total anual de $96,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Harvard University para el puesto de Postdoctoral Fellow in United States es $76,000.

