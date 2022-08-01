GYANT Salarios

El salario de GYANT varía desde $114,055 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más bajo hasta $124,375 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GYANT . Última actualización: 11/25/2025