Gusto
Gusto Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en Gusto varía desde $199K por year para L2 hasta $393K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $399K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gusto. Última actualización: 12/1/2025

L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$199K
$165K
$33.8K
$0
L3
$241K
$170K
$63.7K
$7.8K
L4
$393K
$213K
$150K
$29K
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se consolida en el 3rd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se consolida en el 4th-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (1.67% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Gusto in United States tiene una compensación total anual de $582,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Gusto para el puesto de Gerente de Producto in United States es $226,250.

Otros recursos

