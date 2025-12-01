La compensación total promedio de Operaciones de Servicio al Cliente en Gusto varía desde $88.3K hasta $125K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gusto. Última actualización: 12/1/2025
Compensación Total Promedio
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:
20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se consolida en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)
20% se consolida en el 3rd-AÑO (1.67% mensual)
20% se consolida en el 4th-AÑO (1.67% mensual)
20% se consolida en el 5th-AÑO (1.67% mensual)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
