Gusto
Gusto Analista de Negocio Salarios

La compensación de Analista de Negocio in United States en Gusto totaliza $160K por year para L3. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gusto. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$121K - $138K
United States
Rango Común
Rango Posible
$107K$121K$138K$152K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$160K
$140K
$20K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cronograma de Consolidación

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se consolida en el 3rd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se consolida en el 4th-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (1.67% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Gusto, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocio en Gusto in United States tiene una compensación total anual de $159,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Gusto para el puesto de Analista de Negocio in United States es $107,070.

