Grid Dynamics
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Krakow Metropolitan Area

Grid Dynamics Ingeniero de Software Salarios en Krakow Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Krakow Metropolitan Area en Grid Dynamics varía desde PLN 78.8K por year para T1 hasta PLN 281K por year para T4. El paquete de compensación year mediano in Krakow Metropolitan Area totaliza PLN 227K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grid Dynamics. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
Junior Software Engineer(Nivel Inicial)
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
Staff Software Engineer
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
PLN 599K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Grid Dynamics, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Grid Dynamics in Krakow Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 303,345. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Ingeniero de Software role in Krakow Metropolitan Area is PLN 223,658.

Otros recursos