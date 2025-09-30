Directorio de empresas
Grid Dynamics
Grid Dynamics Ingeniero de Software Salarios en Greater Hyderabad Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Hyderabad Area en Grid Dynamics varía desde ₹1.15M por year para T1 hasta ₹2.85M por year para T3. El paquete de compensación year mediano in Greater Hyderabad Area totaliza ₹2.19M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grid Dynamics. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
Junior Software Engineer(Nivel Inicial)
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
Software Engineer
₹1.73M
₹1.73M
₹0
₹0
T3
Senior Software Engineer
₹2.85M
₹2.85M
₹0
₹0
T4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Grid Dynamics, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Preguntas Frecuentes

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Ingeniero de Software la Grid Dynamics in Greater Hyderabad Area ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,845,892. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Grid Dynamics pentru rolul de Ingeniero de Software in Greater Hyderabad Area este ₹2,191,934.

