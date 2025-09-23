Directorio de empresas
Greenshades Software
Greenshades Software Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Greenshades Software varía desde $63.8K hasta $87K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Greenshades Software. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

$68.3K - $82.5K
United States
Rango Común
Rango Posible
$63.8K$68.3K$82.5K$87K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Greenshades Software?

Preguntas Frecuentes

ለIngeniero de Software በGreenshades Software in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$87,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በGreenshades Software ለIngeniero de Software ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $63,750 ነው።

