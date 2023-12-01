Directorio de empresas
Greenphire
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Greenphire Salarios

El salario de Greenphire varía desde $101,490 en compensación total por año para un Gerente de Proyectos en el nivel más bajo hasta $136,178 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Greenphire. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Productos
$136K
Gerente de Proyectos
$101K
Ingeniero de Software
$130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Greenphire is Gerente de Productos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,178. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Greenphire is $130,340.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Greenphire

Empresas relacionadas

  • Apple
  • Facebook
  • Intuit
  • Pinterest
  • Stripe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos