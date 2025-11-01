Directorio de empresas
Grainger
Grainger Ventas Salarios

El paquete de compensación mediano de Ventas in United States en Grainger totaliza $120K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grainger. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
Grainger
Account Manager
San Francisco, CA
Total por año
$120K
Nivel
-
Salario base
$95K
Stock (/yr)
$0
Bono
$25K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Grainger?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Títulos Incluidos

Gerente de Cuenta

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Grainger in United States tiene una compensación total anual de $142,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Grainger para el puesto de Ventas in United States es $87,500.

Otros recursos