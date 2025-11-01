Graham Holdings Company Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Graham Holdings Company varía desde $66.4K hasta $92.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Graham Holdings Company. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio $72K - $87.2K United States Rango Común Rango Posible $66.4K $72K $87.2K $92.8K Rango Común Rango Posible

$58K + $89K + $20K + $35K + $22K

¿Cuál es el cronograma de vesting en Graham Holdings Company ?

