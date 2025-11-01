Directorio de empresas
La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Graham Holdings Company varía desde $66.4K hasta $92.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Graham Holdings Company. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$72K - $87.2K
United States
Rango Común
Rango Posible
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Graham Holdings Company?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Graham Holdings Company in United States tiene una compensación total anual de $92,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Graham Holdings Company para el puesto de Gerente de Programa in United States es $66,400.

