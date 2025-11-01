La compensación de Ingeniero de Software in United States en Grafana varía desde $151K por year para Software Engineer 2 hasta $187K por year para Senior Software Engineer 1. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $188K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grafana. Última actualización: 11/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Grafana, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
