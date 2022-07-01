Directorio de empresas
Gradient AI
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Gradient AI Salarios

El salario de Gradient AI varía desde $122,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $185,000 para un Científico de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Gradient AI. Última actualización: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Científico de Datos
Median $185K
Ingeniero de Software
Median $122K
Gerente de Ingeniería de Software
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Gradient AI es Científico de Datos con una compensación total anual de $185,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Gradient AI es $182,580.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Gradient AI

Empresas relacionadas

  • Stripe
  • Google
  • Snap
  • Amazon
  • Lyft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos