Grabango Salarios

El salario de Grabango varía desde $65,325 en compensación total por año para un Information Technologist (IT) en el nivel más bajo hasta $210,000 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Grabango. Última actualización: 10/19/2025

Ingeniero de Software
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
Investigador UX
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Grabango es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $210,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Grabango es $140,700.

