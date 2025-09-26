Directorio de empresas
GovTech
  • Salarios
  • Diseñador de Productos

  • Todos los Salarios de Diseñador de Productos

GovTech Diseñador de Productos Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Productos in Singapore en GovTech totaliza SGD 96.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GovTech. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
Total por año
SGD 96.4K
Nivel
L1
Salario base
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
Bono
SGD 14.6K
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en GovTech?

SGD 211K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Productos en GovTech in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 155,811. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en GovTech para el puesto de Diseñador de Productos in Singapore es SGD 86,198.

