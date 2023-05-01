Directorio de empresas
GovTech
GovTech Salarios

El salario de GovTech varía desde $8,514 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $163,213 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GovTech. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $95.1K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Gerente de Productos
Median $105K
Científico de Datos
Median $100K

Diseñador de Productos
Median $73.2K

Diseñador UX

Analista de Negocios
Median $76.9K
Gerente de Proyectos
Median $110K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $163K
Analista de Datos
$8.5K
Recursos Humanos
$82.1K
Gerente de Programas
$117K
Analista de Ciberseguridad
$69.6K
Arquitecto de Soluciones
$103K

Arquitecto de Datos

Gerente de Programas Técnicos
$74.6K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at GovTech is Gerente de Ingeniería de Software with a yearly total compensation of $163,213. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech is $95,115.

