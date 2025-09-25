Directorio de empresas
Government of Canada
Government of Canada Capitalista de Riesgo Salarios

La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in Canada en Government of Canada varía desde CA$83.8K hasta CA$117K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Government of Canada. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

CA$90.7K - CA$105K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$83.8KCA$90.7KCA$105KCA$117K
Rango Común
Rango Posible

CA$226K

Títulos Incluidos

Analista

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en Government of Canada in Canada tiene una compensación total anual de CA$117,332. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Government of Canada para el puesto de Capitalista de Riesgo in Canada es CA$83,808.

