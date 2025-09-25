Directorio de empresas
Government of Canada
Government of Canada Contador Salarios

El paquete de compensación mediano de Contador in Canada en Government of Canada totaliza CA$111K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Government of Canada. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Government of Canada
Accountant
Winnipeg, MB, Canada
Total por año
CA$111K
Nivel
3
Salario base
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Government of Canada?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Government of Canada in Canada tiene una compensación total anual de CA$135,354. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Government of Canada para el puesto de Contador in Canada es CA$111,384.

Otros recursos