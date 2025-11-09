Directorio de empresas
Google
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Producto
  • L5
  • India

Diseñador de Producto Nivel

L5

Niveles en Google

Comparar Niveles
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. Mostrar 3 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
₹113,291
Salario Base
₹6,505,778
Acciones ()
₹2,721,366
Bono
₹632,345

Google logo
+₹1.74M
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimos Salarios Enviados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Google

Empresas relacionadas

  • Apple
  • LinkedIn
  • Affirm
  • Uber
  • Twitter
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos