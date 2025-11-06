Directorio de empresas
Goodnotes
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater London Area

Goodnotes Ingeniero de Software Salarios en Greater London Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater London Area en Goodnotes varía desde £50.7K por year para L2 hasta £74.1K por year para L3. El paquete de compensación year mediano in Greater London Area totaliza £91K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Goodnotes. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Entry Level Software Engineer(Nivel Inicial)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Goodnotes?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Goodnotes in Greater London Area tiene una compensación total anual de £164,567. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Goodnotes para el puesto de Ingeniero de Software in Greater London Area es £89,611.

Otros recursos