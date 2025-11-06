La compensación de Ingeniero de Software in Greater London Area en Goodnotes varía desde £50.7K por year para L2 hasta £74.1K por year para L3. El paquete de compensación year mediano in Greater London Area totaliza £91K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Goodnotes. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título