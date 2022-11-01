Directorio de empresas
GoBolt
GoBolt Salarios

El salario de GoBolt varía desde $29,804 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $132,184 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GoBolt. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $88.3K
Servicio al Cliente
$29.8K
Analista de Datos
$90.5K

Gerente de Ingeniería de Software
$132K
Preguntas Frecuentes

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di GoBolt adalah Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $132,184. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GoBolt adalah $89,390.

