Directorio de empresas
GLOBO
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

GLOBO Salarios

El salario de GLOBO varía desde $11,613 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $120,600 para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GLOBO. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $29.8K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
$99.5K
Diseñador de Productos
$11.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gerente de Productos
$60.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$106K
Gerente de Programas Técnicos
$121K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Den højest betalte rolle rapporteret hos GLOBO er Gerente de Programas Técnicos at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $120,600. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos GLOBO er $79,788.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para GLOBO

Empresas relacionadas

  • DoorDash
  • Spotify
  • Tesla
  • Facebook
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos