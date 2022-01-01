Gilead Sciences Salarios

Directorio de empresas
Gilead Sciences
El salario de Gilead Sciences varía desde $89,550 en compensación total por año para un Capitalista de Riesgo en el nivel más bajo hasta $349,238 para un Desarrollo Corporativo en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Gilead Sciences. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $140K
Científico de Datos
Median $223K
Analista Financiero
Median $210K

Gerente de Programas
Median $212K
Gerente de Proyectos
Median $178K
Analista de Negocios
Median $263K
Tecnólogo en Informática (TI)
Median $220K
Gerente de Productos
Median $170K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $295K
Ingeniero Biomédico
$151K
Desarrollo Corporativo
$349K
Gerente de Ciencia de Datos
$208K
Legal
$291K
Consultor en Gestión
$156K
Operaciones de Marketing
$141K
Diseñador de Productos
$203K
Gerente de Diseño de Productos
$182K
Analista de Ciberseguridad
$182K
Arquitecto de Soluciones
$254K

Arquitecto de Datos

Gerente de Programas Técnicos
$244K
Capitalista de Riesgo
$89.6K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Gilead Sciences, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Gilead Sciences is Desarrollo Corporativo at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $349,238. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Gilead Sciences is $208,035.

