GiftHealth Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en GiftHealth varía desde $160K hasta $222K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GiftHealth. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$171K - $201K
United States
Rango Común
Rango Posible
$160K$171K$201K$222K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en GiftHealth?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en GiftHealth in United States tiene una compensación total anual de $222,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en GiftHealth para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $159,600.

Otros recursos

