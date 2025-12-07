Gibson Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in Kuwait en Gibson varía desde KWD 22.9K hasta KWD 32.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gibson. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio $84.6K - $96.3K Kuwait Rango Común Rango Posible $74.7K $84.6K $96.3K $106K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de vesting en Gibson ?

