El paquete de compensación mediano de Consultor de Gestión in India en GEP Worldwide totaliza ₹1.34M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GEP Worldwide. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Total por año
₹1.34M
Nivel
L2
Salario base
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹154K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en GEP Worldwide?
Últimas Contribuciones de Salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor de Gestión en GEP Worldwide in India tiene una compensación total anual de ₹2,540,530. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en GEP Worldwide para el puesto de Consultor de Gestión in India es ₹1,321,414.

Otros recursos