La compensación de Ingeniero de Software in United States en Genesys varía desde $92.4K por year para L1 hasta $181K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $140K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Genesys. Última actualización: 10/27/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
