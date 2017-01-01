Directorio de empresas
Gateway Rehab
Principales Insights
    • Acerca de

    Gateway Rehab is a reputable addiction recovery network with 20 locations across western Pennsylvania and eastern Ohio, offering both inpatient and outpatient treatment for alcohol and drug issues.

    gatewayrehab.org
    Sitio web
    1972
    Año de fundación
    480
    # de empleados
    $50M-$100M
    Ingresos estimados
    Sede principal

    Empleos destacados

      No se encontraron empleos destacados para Gateway Rehab

