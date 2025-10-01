Directorio de empresas
Gaming Innovation Group
Gaming Innovation Group Ingeniero de Software Salarios en Madrid Metropolitan Area

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Madrid Metropolitan Area en Gaming Innovation Group varía desde €52.4K hasta €74.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gaming Innovation Group. Última actualización: 10/1/2025

Compensación Total Promedio

€59.6K - €70.6K
Spain
Rango Común
Rango Posible
€52.4K€59.6K€70.6K€74.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Gaming Innovation Group?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Gaming Innovation Group in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €74,444. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Gaming Innovation Group for the Ingeniero de Software role in Madrid Metropolitan Area is €52,434.

