La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Madrid Metropolitan Area en Gaming Innovation Group varía desde €52.4K hasta €74.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gaming Innovation Group. Última actualización: 10/1/2025
Compensación Total Promedio
