FullStory
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • Atlanta Area

FullStory Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Atlanta Area

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Atlanta Area en FullStory varía desde $171K por year para Level 20 hasta $228K por year para Level 40. El paquete de compensación year mediano in Atlanta Area totaliza $199K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de FullStory. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Level 20
(Nivel Inicial)
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En FullStory, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en FullStory in Atlanta Area tiene una compensación total anual de $276,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en FullStory para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Atlanta Area es $172,000.

