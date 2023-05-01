Directorio de empresas
Frima
    Acerca de

    Frima Studio develops video games for various platforms, including online, console, television, and mobile devices. The company caters to the media and entertainment industries.

    http://frimastudio.com
    Sitio web
    2003
    Año de fundación
    751
    # de empleados
    Sede principal

