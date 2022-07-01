Foxtrot Salarios

Directorio de empresas
El salario de Foxtrot varía desde $125,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $201,000 para un Operaciones Comerciales en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Foxtrot. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $125K
Operaciones Comerciales
$201K
Gerente de Productos
$143K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Foxtrot is Operaciones Comerciales at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Foxtrot is $142,710.

Otros recursos