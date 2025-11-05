Directorio de empresas
Fortinet
Fortinet Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Fortinet varía desde $136K por year para P1 hasta $268K por year para P6. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $212K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fortinet. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
Software Engineer 1(Nivel Inicial)
$136K
$111K
$20.7K
$5K
P2
Software Engineer 2
$158K
$145K
$13.3K
$0
P3
Senior Software Engineer
$214K
$177K
$32.3K
$5K
P4
Staff Software Engineer
$252K
$197K
$46.9K
$7.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Fortinet, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero DevOps

Desarrollador Web

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Fortinet in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $322,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fortinet para el puesto de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area es $201,000.

