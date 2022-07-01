Directorio de empresas
Foresight Sports
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Foresight Sports Salarios

El salario de Foresight Sports varía desde $105,525 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $132,600 para un Gerente de Proyectos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Foresight Sports. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Hardware
$118K
Gerente de Proyectos
$133K
Ingeniero de Software
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Foresight Sportsで報告されている最高給与の職種はGerente de Proyectos at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$132,600です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Foresight Sportsで報告されている年間総報酬の中央値は$117,585です。

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Foresight Sports

Empresas relacionadas

  • PayPal
  • Spotify
  • Lyft
  • Netflix
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos