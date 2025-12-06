Directorio de empresas
Flagstar Ban
Flagstar Ban Analista de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocio in United States en Flagstar Ban varía desde $76.5K hasta $104K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Flagstar Ban. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$81.9K - $99K
United States
Rango Común
Rango Posible
$76.5K$81.9K$99K$104K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Flagstar Ban?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocio en Flagstar Ban in United States tiene una compensación total anual de $104,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Flagstar Ban para el puesto de Analista de Negocio in United States es $76,500.

Otros recursos

