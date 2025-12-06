Directorio de empresas
Fiverr
Fiverr Redactor Publicitario Salarios

La compensación total promedio de Redactor Publicitario in United States en Fiverr varía desde $82K hasta $117K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fiverr. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$94K - $110K
United States
Rango Común
Rango Posible
$82K$94K$110K$117K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Fiverr?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Redactor Publicitario en Fiverr in United States tiene una compensación total anual de $117,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fiverr para el puesto de Redactor Publicitario in United States es $82,000.

Otros recursos

