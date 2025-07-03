Directorio de empresas
Fitterfly
Fitterfly Salarios

El salario mediano de Fitterfly es $24,889 para un Gerente de Producto . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fitterfly. Última actualización: 11/20/2025

Gerente de Producto
Median $24.9K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Fitterfly es Gerente de Producto con una compensación total anual de $24,889. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
Otros recursos

