Fisher & Paykel Healthcare
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Fisher & Paykel Healthcare Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in New Zealand en Fisher & Paykel Healthcare varía desde NZ$75.3K hasta NZ$109K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fisher & Paykel Healthcare. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

NZ$85.4K - NZ$99.2K
New Zealand
Rango Común
Rango Posible
NZ$75.3KNZ$85.4KNZ$99.2KNZ$109K
Rango Común
Rango Posible

Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Fisher & Paykel Healthcare?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand tiene una compensación total anual de NZ$109,303. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fisher & Paykel Healthcare para el puesto de Ingeniero de Software in New Zealand es NZ$75,318.

