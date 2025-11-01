First Citizens Bank Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United States en First Citizens Bank varía desde $166K hasta $227K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de First Citizens Bank. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio $178K - $215K United States Rango Común Rango Posible $166K $178K $215K $227K Rango Común Rango Posible

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K

¿Cuál es el cronograma de vesting en First Citizens Bank ?

