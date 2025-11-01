Directorio de empresas
First Citizens Bank
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

First Citizens Bank Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in India en First Citizens Bank varía desde ₹4.48M hasta ₹6.35M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de First Citizens Bank. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

₹5.08M - ₹6.02M
India
Rango Común
Rango Posible
₹4.48M₹5.08M₹6.02M₹6.35M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en First Citizens Bank para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en First Citizens Bank?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en First Citizens Bank in India tiene una compensación total anual de ₹6,354,433. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en First Citizens Bank para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹4,475,731.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para First Citizens Bank

Empresas relacionadas

  • Dropbox
  • PayPal
  • Google
  • Square
  • Roblox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos