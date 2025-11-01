Directorio de empresas
First Citizens Bank
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

First Citizens Bank Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en First Citizens Bank totaliza $170K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de First Citizens Bank. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
First Citizens Bank
Senior Risk Analyst
Raleigh, NC
Total por año
$170K
Nivel
P5
Salario base
$155K
Stock (/yr)
$0
Bono
$15K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en First Citizens Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en First Citizens Bank in United States tiene una compensación total anual de $207,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en First Citizens Bank para el puesto de Científico de Datos in United States es $170,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para First Citizens Bank

Empresas relacionadas

  • Dropbox
  • PayPal
  • Google
  • Square
  • Roblox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos