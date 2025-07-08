Directorio de empresas
Firework
Firework Salarios

El salario de Firework varía desde $149,250 en compensación total por año para un Gerente de Productos en el nivel más bajo hasta $246,225 para un Desarrollo de Negocios en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Firework. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $205K
Desarrollo de Negocios
$246K
Éxito del Cliente
$153K

Gerente de Productos
$149K
Gerente de Ingeniería de Software
$239K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Firework, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Firework es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $246,225. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Firework es $205,000.

