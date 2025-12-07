Firefly Aerospace Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en Firefly Aerospace varía desde $95.5K hasta $133K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Firefly Aerospace. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio $102K - $120K United States Rango Común Rango Posible $95.5K $102K $120K $133K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de vesting en Firefly Aerospace ?

