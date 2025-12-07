Firefly Aerospace Ingeniero Aeroespacial Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Aeroespacial in United States en Firefly Aerospace varía desde $80.8K hasta $110K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Firefly Aerospace. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio $86.5K - $105K United States Rango Común Rango Posible $80.8K $86.5K $105K $110K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero Aeroespacial contribuciones en Firefly Aerospace para desbloquear!

¿Cuál es el cronograma de vesting en Firefly Aerospace ?

