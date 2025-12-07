Directorio de empresas
Fireblocks
Fireblocks Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Israel en Fireblocks totaliza ₪531K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fireblocks. Última actualización: 12/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Fireblocks
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total por año
$158K
Nivel
L3
Salario base
$158K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Fireblocks?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fireblocks, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Fireblocks in Israel tiene una compensación total anual de ₪816,760. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fireblocks para el puesto de Ingeniero de Software in Israel es ₪524,740.

Otros recursos

