  • Salarios
  • Éxito del Cliente

  • Todos los Salarios de Éxito del Cliente

Fireblocks Éxito del Cliente Salarios

El paquete de compensación mediano de Éxito del Cliente in Israel en Fireblocks totaliza ₪378K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fireblocks. Última actualización: 12/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Fireblocks
Customer Success
Tel Aviv, TA, Israel
Total por año
$112K
Nivel
Senior
Salario base
$108K
Stock (/yr)
$0
Bono
$3.9K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
12 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fireblocks, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Éxito del Cliente en Fireblocks in Israel tiene una compensación total anual de ₪463,950. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fireblocks para el puesto de Éxito del Cliente in Israel es ₪378,226.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.