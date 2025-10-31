Directorio de empresas
Field Nation
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Field Nation Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Bangladesh en Field Nation varía desde BDT 2.91M hasta BDT 4.24M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Field Nation. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

BDT 3.35M - BDT 3.81M
Bangladesh
Rango Común
Rango Posible
BDT 2.91MBDT 3.35MBDT 3.81MBDT 4.24M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en Field Nation para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+BDT 7.07M
Robinhood logo
+BDT 10.85M
Stripe logo
+BDT 2.44M
Datadog logo
+BDT 4.27M
Verily logo
+BDT 2.68M
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Field Nation?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Field Nation in Bangladesh tiene una compensación total anual de BDT 4,244,534. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Field Nation para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Bangladesh es BDT 2,913,621.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Field Nation

Empresas relacionadas

  • NEXT Trucking
  • Collective Health
  • Pluralsight
  • Juniper Square
  • Sana
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos